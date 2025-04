Dopo il 4-4 dell'andata, la squadra di Flick sconfigge per 1-0 l'Atletico Madrid in trasferta e conquista la finale di Coppa del Re. A decidere la sfida è stato il gol di Ferran Torres dopo 27 minuti. In finale, i blaugrana affronteranno il Real Madrid nella serata di sabato 26 aprile a Siviglia

Sarà Barcellona-Real Madrid la finale di Coppa del Re. I blaugrana, dopo il 4-4 della gara d'andata, hanno battuto per 1-0 l'Atletico Madrid del Cholo Simeone al Wanda Metropolitano grazie alla rete al 27' di Ferran Torres. La finale di Coppa del Re si giocherà sabato 26 aprile alla Cartuja di Siviglia e non sarà l'ultimo Clasico che vedremo fino alla fine di questa stagione. Due settimane dopo, per la precisione nel weekend tra il 10 e 11 maggio, le due squadre infatti si riaffronteranno in Liga, in cui al momento a comandare sono gli uomini di Flick, in testa con 3 punti di vantaggio su quelli di Ancelotti. Le due squadre sono entrambe in corsa in Champions League (una nella parte sinistra e una nella parte destra del tabellone), con la possibilità di rivedersi magari anche in finale di Champions? Sarà il tempo a dirlo.