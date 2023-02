Tensione Moldavia, Sheriff-Partizan a porte chiuse

Tra Tiraspol e Chisinau

Lo Sheriff allenato dall'italiano Roberto Bordin, dunque, non potrà contare sui propri tifosi nella sfida che si giocherà giovedì, ore 21, allo stadio Zimbru di Chisinau. La formazione moldava, infatti, gioca i propri match europei nella capitale e non a Tiraspol visto che la UEFA, la scorsa estate, ha vietato gli incontri nella regione separatista della Transnistria. Lo Sheriff, quindi, ha una "doppia casa": in campionato gioca a Tiraspol, in Europa a Chisinau.