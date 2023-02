C'è soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri dopo il successo dell'Olimpico sul Cluj arrivato grazie a una rete di Immobile ma con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Patric al 15'. "La mentalità con cui abbiamo giocato mi è piaciuta, l'espulsione poteva generare uno sbandamento ma siamo rimasti in gara e abbiamo ripreso in mano la partita, siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare ma poi non abbiamo rischiato nulla - dice - Dispiace che un arbitro abbia dovuto condizionare così la gara". Ancora decisivo Immobile: "Ciro per noi è importante, se passa un periodo in cui non segna inizia a pensare negativo, ma lui deve solo ritrovare il massimo della condizione e poi il resto lo faranno le sue qualità e le qualità della squadra". Sul dispendio fisico con così tante partite ravvicinate: "Della squadra io sono contento, giocando così spesso un po' di appannamento è fisiologico, non sono stato mai preoccupato, mi sembra un momento in cui i ragazzi sono anche molto focalizzati sulla voglia di fare bene - prosegue - Rispetto allo scorso anno le gare in cui andiamo in difficoltà mentale sono molte meno".