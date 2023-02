Lazio, così la Conference può essere un'occasione

Di recente tra i biancocelesti e l'Europa non c'è stato grande feeling, ma dalla Conference League stavolta sono arrivati tanti segnali positivi soprattutto in prospettiva e la competizione può diventare una grande occasione da cogliere. La Lazio ha battuto il Cluj nonostante l'inferiorità numerica e ha ritrovato Ciro Immobile, che sarà fondamentale per la corsa Champions in campionato LAZIO-CLUJ 1-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Non tutti gli impegni europei vengono per nuocere. Vero, ultimamente non c'è mai stato grande feeling tra la Lazio e l'Europa ma stavolta dall'Europa sono arrivati tanti segnali positivi soprattutto in prospettiva. La scelta di Sarri di puntare su quasi tutti i titolari ha detto che per la Lazio la Conference può diventare un'opportunità. Soprattutto se atteggiamento e lucidità rimarranno le stesse viste contro il Cluj, nonostante l'inferiorità numerica per 79 minuti.

Il ritorno di Ciro LAZIO Sarri: "Arbitro non all'altezza dell'Europa" Nel momento probabilmente più delicato nella stagione dei biancocelesti l'Europa ha regalato all'ambiente un pò di serenità ma soprattutto ha restituito il vero Immobile. Per tornare al top più che di minuti aveva bisogno di un gol. Che mancava da 448 minuti. Troppi per uno come lui. Quasi una liberazione, in una stagione costellata da problemi muscolari che ora il capitano spera di essersi lasciato definitivamente alle spalle. La Lazio ha tenuto botta anche senza di lui, ma solo col vero Immobile può ambire a tagliare il traguardo Champions.

Con la Salernitana cinque cambi SERIE A Le probabili formazioni della 23^ giornata Ora Ciro proverà a sbloccarsi anche in campionato dove la rincorsa Champions non può ammettere altri pit-stop ravvicinati. Appena due punti conquistati nelle ultime tre partite e precedenti poco confortanti con le piccole. A Salerno si va verso cinque novità di formazione. Pedro al posto dello squalificato Zaccagni, Marusic in difesa, Provedel tra i pali, Cataldi e Luis Alberto a centrocampo.