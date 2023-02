I numeri di Cluj e Lazio

Cluj e Lazio si affronteranno per la quarta volta in competizioni europee: la squadra di casa ha vinto ciascuno dei tre incontri precedenti (uno il Cluj, due la Lazio). La Lazio ha vinto la gara d’andata contro il Cluj (1-0) ma non ha mai ottenuto due successi di fila nelle ultime 33 partite in competizioni europee; l'ultima volta risale al periodo tra l’ottobre-novembre 2018 (entrambe contro il Marsiglia in Europa League). La Lazio ha vinto entrambe le ultime due sfide contro squadre romene in competizioni europee, tante quante nelle precedenti sette contro queste formazioni (3 pareggi, 2 sconfitte). Il Cluj ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe in competizioni europee (6 vittorie, un pareggio, qualificazioni incluse), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle sei vittorie nel periodo. Ciro Immobile ha segnato il gol vittoria nel match d’andata contro il Cluj, dopo una serie di 448 minuti senza reti in tutte le competizioni. L’attaccante italiano ha realizzato due gol in cinque presenze in questa stagione di competizioni europee. La curiosità: Elseid Hysaj è l’unico giocatore ad essere partito titolare in tutte le sette partite della Lazio in questa stagione in competizioni europee (tra Europa League e Conference League).