L'allenatore a Sky Sport nel post gara: "È stato uno sport simile al calcio, non c'è rispetto per i calciatori a permettere a giocare su questi terreni. Siamo stati bravi, dispiace non averla vinta perché abbiamo avuto le occasioni". Su Luis Alberto: "Bravo lui ad allenarsi come dico io, per questo ora gioca"

La Lazio passa il turno. Spareggi ok, ora si vola agli ottavi. In Romania è sufficiente lo 0-0 dopo la vittoria dell'andata, su un campo che non ha lasciato certo contento Maurizio Sarri: "La partita è stata ingiocabile - le sue parole -, siamo stati bravi a farci trovare pronti in uno sport simile al calcio. Il campo non era giocabile. C'è poco rispetto per il calcio e per i calciatori a permettere a giocare su questi terreni". Resta comunque una nota di merito alla squadra: "Per l'applicazione e la dedizione. Siamo stati bravi perché potevamo andare in difficoltà, dispiace non averla vinta perché abbiamo avuto le occasioni".

"Luis Alberto? Bravo lui ad allenarsi come dico io" Dunque il cammino in Europa prosegue, ma la Lazio ha la rosa per competere su due fronti? "È tutto da vedere, i giovani oggi hanno fatto bene, dobbiamo essere fortunati a livello di assenze. Oggi ne avevamo troppe, ma chi ha giocato ha fatto bene". Tema recuperi in vista di lunedì nel match contro la Samp: "Non lo so, prima dobbiamo tornare a Formello e parlare coi medici. Spero che chi arrivava dall'influenza (Zaccagni più Milinkovic-Savic fermato da un virus intestinale, ndr) recuperi". E sui singoli: "Vecino regista? Sapendo come avrebbero giocato loro, e vedendo il campo, è stata una logica conseguenza". Su Luis Alberto, di nuovo protagonista con continuità: "Bravo lui ad allenarsi come dico io, per questo ora gioca". Mentre sulla possibile avversaria degli ottavi (domani, venerdì 24, i sorteggi live su Sky Sport e in streaming su NOW alle 13): "Non so neanche chi ci sia".