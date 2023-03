Rosetti: "Il Var ha sbagliato sul gol di Cabral"

Giovedì 23 febbraio, in occasione del match di Conference League tra Fiorentina e Sporting Braga, il Var aveva annullato un gol di Cabral, nonostante la Goal Line Technology avesse segnalato il pallone oltre la linea di porta. Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri Uefa, ha fatto chiarezza in occasione della consegna del premio Salvetti a Coverciano: "Sarebbe stato meglio che il Var non intervenisse"

"In Fiorentina-Braga c’è stata una situazione al limite, estremamente complicata. La Goal Line Technology ha segnalato il pallone dentro di 2 millimetri. Ma il Var controllando le immagini (procedura prevista dal protocollo, ndr) non era convinto della bontà del verdetto ed è intervenuto. Le immagini stesse non erano però così chiare, quindi la conclusione finale è che sarebbe stato meglio che il Var non intervenisse". Lo ha detto - parlando dell'annullamento del gol di Cabral in Fiorentina-Braga di Conference League giovedì 23 febbraio - il responsabile degli arbitri Uefa Roberto Rosetti, in occasione della consegna del premio Salvetti a Coverciano. Il premio è intitolato all'arbitro benemerito Ferruccio Salvetti e viene assegnato a importanti personalità del mondo arbitrale e sportivo. Oltre a Rosetti e ad altri rappresentanti del mondo arbitrale, tra i premiati anche Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Verona. Presenti nell'aula magna di Coverciano anche l'attuale designatore Gianluca Rocchi, in raduno al Centro Tecnico con tutta la squadra arbitrale, e l'ex arbitro ed ex designatore Paolo Casarin. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche i premi delle edizioni 2020, 2021 e 2022, rimandati a causa della pandemia.