Nel video l'arrivo del pullman della Roma allo stadio Olimpico prima della semifinale di andata di Europa League tra i giallorossi e il Bayer Leverkusen. Migliaia di tifosi hanno atteso De Rossi e i suoi tra fumogeni e cori di incitamento per l'importante sfida di questa sera. Match in diretta alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

ROMA-BAYER LEVERKUSEN LIVE