"Abbiamo giocato contro una squadra forte, che se passa in vantaggio diventa ancora più difficile da affrontare. Siamo stati frenetici dopo il primo gol subito anche se la squadra nel primo tempo mi è piaciuta, l'aggressività è stata buona. Tante partite le abbiamo sbloccate subito e le abbiamo girate dalla nostra parte, oggi è andata al contrario" . È questa l'analisi di Daniele De Rossi al termine della semifinale di andata di Europa League, vinta 2-0 dal Leverkusen a Roma. Per la prima rete di Wirtz decisivo un errore di Karsdorp: "Il calcio è tutto fatto di episodi - dice De Rossi -, sarebbe scorretto puntare il dito contro qualcuno quando in passato, magari, siamo stati noi ad aver segnato noi su errori altrui. Fa parte del gioco. Ne usciremo insieme, c'è ancora il ritorno, sicuramente gli episodi fanno girare le partite, ma c'erano ancora sessanta minuti e dovevamo fare altre cose, fino all'ultimo secondo abbiamo avuto una grande chance per giocare il ritorno con passivo diverso. Oggi era la loro serata, è il loro anno . Certamente il doppio vantaggio li rende ancora più pericolosi per la loro gamba in contropiede".

"Io ci credo"

Tornando proprio sull'errore di Abraham all'ultimo secondo: "Ogni gol può avere un valore incredibile - sottolinea DDR -, soprattutto senza il peso della regola del gol in trasferta. Abbiamo anche preso una traversa, se al ritorno la sbloccassimo noi per primi allora potrebbe cambiare tutto. Sappiamo che non sarà facile ma non molliamo, io ci credo". Sul ritorno in Germania: "Qualcosa cambieremo. Ci sono sempre delle scelte da fare, se vai meno forte loro palleggiano, se vai più forte ti esponi al pericolo di giocatori che si infilano nello spazio alle spalle della difesa. La scelta iniziale secondo me stava pagando, poi quando vai sotto diventa difficile, sicuramente potevamo fare tante cose meglio, come non andare dietro all'emotività ed essere più lucidi. Ma la prestazione e l'attaccamento ci sono stati".