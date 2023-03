L’allenatore dei viola ha parlato alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Conference League contro i turchi del Sivasspor in programma giovedì alle 18.45 su Sky Sport Football. Fiorentina che dovrà difendere l’1-0 del Franchi ma Italiano non si fida: "Dovranno cercare di fare gol, aspettiamoci qualcosa di diverso”. Poi sul momento della squadra: “Siamo dentro tutte le competizioni che possono farci gioire"

“ Contro il Sivasspor sarà una partita insidiosa, anche se partiamo con un vantaggio ”. Queste le parole a Sky Sport di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che analizza così il match di ritorno degli ottavi di Conference League contro i turchi (giovedì ore 18.45 su Sky Sport Football). Nonostante l’1-0 del Franchi, l’allenatore siciliano non si fida: “ Sarà un match differente da quello dell’andata perché il nostro avversario dovrà cercare di essere diverso e metterci in difficoltà, dovranno cercare di fare gol e di vincere questa partita. Per cui, dobbiamo prepararci ad un avversario totalmente diverso da quello dell’andata”.

“All’andata potevamo fare qualche gol in più”

Proprio il match d’andata è motivo di qualche rimpianto per Italiano: “Potevamo fare qualche gol in più, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e sottoporta due o tre situazioni che potevano permetterci di arrivare con un risultato più largo”. Poi parla anche della crescita della Fiorentina in queste ultime settimane: “Mi auguro che tutta crescita si veda anche giovedì perché abbiamo voglia di andare avanti e di continuare con questo nostro percorso”.

“Contento di Cabral e Jovic”

Sui suoi bomber ritrovati: “Cabral e Jovic stanno crescendo e stanno iniziando ad essere molto più concreti, i gol aiutano la squadra a lavorare anche durante la gara stessa in maniera diversa e sono contento del loro momento e mi auguro che continuino”. Infine sul momento della sua squadra: “Cosa è cambiato? Abbiamo cercato di mettere qualcosa in più tutti, io per primo con il mio staff. I ragazzi hanno capito che bisognava aggiungere qualcosina e in questo momento ci stiamo allenando anche con grande serenità perché le vittorie portano quello e dobbiamo continuare. Mancano pochi mesi e manca poco per raggiungere traguardi, siamo a marzo e siamo dentro a tutte le competizioni che possono farci gioire. Non molliamo, non stacchiamo la spina perché è questo il momento giusto per accelerare”.