Dove vedere Az Alkmaar-Lazio

I numeri di AZ Alkmaar e Lazio

L'AZ ha vinto per 2-1 l’unico precedente incontro con la Lazio nelle competizioni europee, a Roma, nella gara d’andata, la scorsa settimana. L’AZ è imbattuta in tutte le tre partite interne in competizioni europee disputate contro formazioni italiane: due successi (contro Inter e Udinese) seguite da un pareggio contro il Napoli, nell’Europa League 2020/21. La Lazio ha perso le ultime tre partite giocate negli ottavi di finale di una competizione europea (andata contro l'AZ e il doppio turno contro il Bayern Monaco nella Champions League 2020/21); in precedenza, i biancocelesti avevano perso soltanto una delle 14 sfide in questo turno della fase a eliminazione diretta in campo europeo (9 vittorie, 4 pareggi). La Lazio è rimasta a secco di gol in tre delle quattro trasferte europee giocate contro formazioni olandesi (1 vittoria, un pareggio, 2 sconfitte): l'unico successo (3-2) è arrivato contro il Vitesse nella fase a gironi dell'Europa League 2017/18. La curiosità: nella gara d'andata, Mattia Zaccagni ha preso parte al suo secondo gol in competizioni europee (assist per la rete di Pedro); tuttavia, la Lazio ha perso entrambe le gare in cui l'esterno classe '95 ha preso parte a un gol (1-2 sia con il Porto nel febbraio 2022 in Europa League, sia con l'AZ la scorsa settimana).