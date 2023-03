Fiorentina-Lech, date e orari del quarto di finale

Andata in terra polacca per la Fiorentina che disputerà il primo dei due match dei quarti di finale a Poznan, giovedì 13 aprile alle ore 21. Sette giorni dopo, con calcio d'inizio alle ore 18.45, il ritorno al Franchi

Passa dalla Polonia il cammino in Conference League della Fiorentina che nei quarti affronterà il Lech Poznan, terzo in classifica in Ekstraklasa e reduce dalla vittoria negli ottavi di finale contro gli svedesi del Djurgarden. Le date cerchiate in rosso per la doppia sfida sono il 13 e il 20 aprile. L'andata è in programma a Poznan con calcio d'inizio alle ore 21; il ritorno, invece, sette giorni dopo al Franchi con inizio alle ore 18.45.