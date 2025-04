Con la sua rete contro il Toronto FC, Messi ha battuto il record di contributi offensivi (gol e assist) realizzati con la maglia dell'Inter Miami. L'ex Barcellona ha superato, con un totale di 44 contributi in sole 29 presenze, il connazionale argentino Gonzalo Higuain, che precedentemente ne aveva raggiunti 43 ma in 67 presenze

Lionel Messi ha stabilito un nuovo record. Il campione argentino ha realizzato un totale di 44 contributi offensivi con la maglia dell'Inter Miami: 24 gol e 20 assist. Si tratta del maggior numero di sempre nella storia del club della MLS. L'attaccante supera così nient'altro che Gonzalo Higuain. Il connazionale argentino, infatti, aveva stabilito il record di 43 contributi offensivi (tra gol e assist) ma in 67 presenze: Messi invece ha raggiunto questo traguardo in sole 29 presenze, con l'ultimo gol segnato nella partita contro il Toronto FC di Bernardeschi. La leggenda ex Barcellona ha già lasciato il segno questa stagione con 3 gol e 2 assist in sole 4 partite.