Il periodo positivo prosegue da tempo, anche se il pari nell'ultimo turno di campionato ha impedito il raggiungimento della decima vittoria consecutiva. Ora però testa all'Europa, il palcoscenico dove la Fiorentina vuole continuare a dire la sua. Tutto pronto per i quarti di finale di Conference League per i viola, che nella gara di andata affronteranno in trasferta i polacchi del Lech Poznan . Un avversario da rispettare per Vincenzo Italiano , che ha presentato il match a Sky Sport. "Siamo dispiaciuti per la partita in campionato - ha detto l'allenatore viola -, poteva essere un record storico e qualcosa di importante per il gruppo e la società, ora però torniamo dentro a questa competizione che ci è tanto cara e alla quale teniamo tantissimo , dovremo affrontare una squadra difficile che in casa non ha mai perso e cercheremo di costruirci e crearci le giuste condizioni per la gara di ritorno . Li abbiamo studiati, li abbiamo visti sia in coppa che in campionato, sappiamo che in casa sono molto temibili e sono sempre trascinati da un pubblico che canta e li sostiene dall'inizio alla fine. Ci dobbiamo aspettare una partenza arrembante da parte loro e noi non dovremo sbagliare approccio ".

"Ci mancano i gol degli esterni, Brekalo può essere una soluzione"

Italiano ha poi parlato di alcuni singoli, a partire da Martinez Quarta che non sarà a disposizione: "La sua assenza pesa - ha aggiunto -, è cresciuto molto, sta facendo bene ed è in fiducia. Ci dispiace non averlo, è in una condizione incredibile, ma abbiamo altri tre centrali che hanno dimostrato di essere all’altezza quando sono stati chiamati in causa, soprattutto in questa competizione dove abbiamo ruotato tanto". E a proposito di rotazioni, Italiano ha spiegato il perché dei tanti cambi nel corso della stagione: "A inizio anno qualche rotazione in più si fa per far giocare qualche elemento non in condizione e provare a farlo rendere al massimo - ha proseguito -, ora tanti sono cresciuti e hanno trovato la forma e l'intesa con i compagni, quindi non è detto che dobbiamo fare sempre rotazioni. Abbiamo sette/otto undicesimi che danno grande affidabilità, ma ogni tanto stiamo comunque ruotando perché c'è sempre bisogno di nuove energie: siamo in corsa in tutte le competizioni e c’è bisogno di tutti". Possibile chance per Brekalo? "Con lo Spezia mi è piaciuto, è stato sfortunato in occasione del palo colpito. È arrivato e ha dovuto trovare la condizione, ma ora sta crescendo. Ha una qualità in più rispetto ad altri compagni, ovvero la precisione e la concretezza, quindi lo vogliamo sfruttare. In questo ultimo mese e mezzo possiamo ottenere una crescita soprattutto in zona gol da parte dei nostri esterni. Stanno mancando dal punto di vista del gol, quindi questa può essere la nostra crescita da qui alla fine".