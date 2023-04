Italiano: "Gran secondo tempo ma è il primo round"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della sua Fiorentina a Poznan. un 4-1 al Lech non semplice da ottenere e che lascia tranquilli anche in vista del ritorno del Franchi e della possibile qualificazione alle semifinali di Conference: "C'è la consapevolezza di una squadra che sa che può anche subire gol e non deve abbattersi. Era quello che abbiamo preparato - dice - Dopo l'1-1 è lì che devo fare i complimenti perché non era semplice. Siamo rimasti dentro la gara, siamo andati in vantaggio a fine primo tempo e avremmo potuto segnare ancora. Poi un grandissimo secondo tempo. Siamo stati bravi anche a fare il terzo gol e ad entrare subito in partita con i subentrati. Adesso ci teniamo stretto questo vantaggio".

"Gonzalez? Nulla di grave. Bene Ikoné e Brekalo"

Tra i migliori in campo e anche autore del 2-1, Nico Gonzalez costretto a uscire: "Non so se ha preso un colpo in testa, aveva un po' di giramento di testa. Pensavamo di poterlo lasciare in campo ma non è nulla di grave". Al suo posto è entrato Ikoné che ha realizzato il 4-1: "Ikone bene quando è entrato - dice ancora Italiano - Brekalo ha fatto un'ottima gara anche se in un paio di occasioni poteva essere più concreto. Gli faccio però i complimenti. Sono entrati bene tutti, anche Sottil. È solamente il primo round. Ci teniamo stretto il vantaggio e cercheremo di fare il meglio a Firenze".