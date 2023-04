L'allenatore ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di ritorno al Lech Poznan: "Ci attendono tanti impegni, ma siamo in grande condizione e vogliamo arrivare fino in fondo. La Coppa è a Firenze? Io non l'ho vista, la strada è ancora lunga". Cabral: "Vinciamo, così evitiamo sorprese"

La Fiorentina attende il Lech Poznan per proteggere il 4-1 ottenuto all'andata in Polonia e garantirsi l'accesso alle semifinali di Conference. Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match del Franchi.



Cosa si dice alla squadra prima di un periodo così intenso?

"È un periodo pieno di impegni, si fa fatica a gioire e non ci si deve deprimere quando non arrivano i risultati, perché dopo due giorni c'è subito un'altra sfida. Bisogna ottimizzare il tutto, con qualche riunione in più. Oggi abbiamo fatto una chiacchierata prima dell'allenamento, sapendo dell'importanza del match e con la volontà di passare il turno"



Siete in una grande condizione fisica. Quanto può influire per il finale di stagione?

"Stiamo bene, con pochi problemi per quanto riguarda gli infortuni. La condizione i ragazzi ce l'hanno tutti, perché stiamo ruotando e hanno la possibilità di dare il 100%. Quella di domani è la 47^ partita, essere in queste condizioni ci rende fiduciosi, perché abbiamo ancora tanti impegni. Sotto l'aspetto mentale verremo messi a dura prova, non dovremo mollare e continuare così"



Come si fanno le scelte visto che in tanti stanno bene?

"A volte ci si guadagna la continuità delle scelte di un allenatore in campo, andando sempre forte, con prestazioni di qualità e sacrificio. Ci sono momenti in cui uno è in vantaggio, altri in cui un attaccante segna ogni volta che tocca palla. In questo momento Cabral sta sfruttando tutto quello che stiamo facendo, è arrivato un momento non bello invece per Jovic che ha avuto tanti problemi, ma abbiamo anche lui a disposizione"



La Coppa è a Firenze, è andato a vederla?

"No. So che è Firenze, ho sentito che verrà mostrata allo stadio, ma siamo ancora in un quarto di finale. Sicuramente il nostro sogno è arrivare fino in fondo, toglierci qualche bella soddisfazione. È l'unico obiettivo in questo momento, è ancora lunga"



Quanto è difficile per un allenatore tenere duro?

"Credo sia la parte più complicata, dove chi fa questo mestiere non deve mollare e mai abbattersi. Aggrappandosi al lavoro, ai propri calciatori e al fatto che quando non arrivano i risultati, ma ci sono le prestazioni, prima o poi arrivano anche quelli. È successo questo alla Fiorentina: tanti sono cresciuti di condizione, gli attaccanti hanno iniziato a vedere la porta, siamo migliorati nella compattezza difensiva e tutto questo ci sta facendo togliere grandi soddisfazioni. È anche questo il bello del mestiere di allenatore: gioire quando si vince e mai abbattersi quando qualcosa non va per il verso giusto".