"In Europa non si può stare tranquilli"

"Cosa è successo? Quello che ho sempre temuto: avversari liberi di testa che arrivano qui con la mente serena e a ogni tiro fanno gol", dice Italiano. "La partita si è complicata, sembrava impensabile arrivare a quel punteggio, ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e a mettere a posto una qualificazione che sembrava una formalità, ma mi sto rendendo conto che in Europa non si può mai stare tranquilli".



A risollevare la squadra, dopo lo 0-3, i cambi, con gli ingressi di Castrovilli e Cabral, ad esempio: "Abbiamo partite su partite, tra due giorni siamo di nuovo in campo: per me è normale pensare a delle rotazioni. Bonaventura ad esempio è affaticato e non so se lo recupereremo: questo è dovuto alle tante partite che giochiamo, per cui se posso fare rotazioni va fatto. Poi hanno risposto tutti bene: è entrato Kouamé dopo tanto, Sottil ha fatto gol, Castrovilli entra e fa gol... L'importante era passare il turno e l'abbiamo fatto. Sottil? Ha qualità da giocatore vero, deve migliorare sotto porta: è tornato dopo un'operazione complicata, mi auguro che questo gol possa sbloccarlo definitivamente".