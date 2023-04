Serata assurda a Sanremo. Trasferta vietata per la sfida tra Nizza e Basilea e circa seicento tifosi svizzeri scelgono la "Città dei fiori" per fare festa dopo il passaggio in semifinale di Conference League. Sarà la Fiorentina la prossima avversaria

LA FIORENTINA AFFRONTERA' IL BASILEA NELLA SEMIFINALE DI CONFERENCE