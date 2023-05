Missione rimonta per la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Basilea. Le squadre tornano ad affrontarsi stasera alle 21 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW) con l'obiettivo di conquistare un posto in finale. Obbligatorio rimontare al St. Jakob-Park per i viola, battuti 2-1 nella semifinale d'andata. "Abbiamo pagato caro quei 15 minuti al Franchi, attenzione alle ripartenze del Basilea. Dovremo giocare in modo intelligente. Serve la Fiorentina che ha già ribaltato il pronostico in Europa ", ha dichiarato Italiano. Quali sono i risultati utili per la Fiorentina?

Le combinazioni per la finale

Per accedere alla finale, la Fiorentina deve vincere con due o più gol di scarto o vincere con un gol di scarto nei tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori. Sarebbe eliminata invece in caso di pareggio con qualsiasi risultato, sconfitta con qualsiasi risultato oppure di vittoria con un gol di scarto nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori. Inoltre, i gol in trasferta non valgono doppio in Conference League. Cosa significa? In caso di parità di reti tra le gare di andata e ritorno, non passa il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di gol nella partita in trasferta. In quel caso, infatti, la qualificata in finale viene decisa dai tempi supplementari (due extra da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente dai calci di rigore.