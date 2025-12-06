Spalletti: "Napoli dirà molto sul nostro futuro"

Napoli-Juventus, Spalletti in conferenza: "Partita che dirà molto sul nostro futuro"
Spalletti torna a Napoli da avversario (in programma domenica alle 20.45) e lo fa alla guida della Juventus. "È una partita che dirà molto sul nostro futuro - ha detto l''allenatore bianconero nella conferenza stampa di vigilia -. È un esame e dobbiamo farci trovare pronti. Loro partono con delle certezze, noi le stiamo cercando. Vincere è lo status normale della Juve". E sui singoli: "David ha avuto una bella reazione, McKennie è perfetto per un allenatore"
Un giudizio su Locatelli?
"Locatelli ha personalità, un calciatore che nello spogliatoio ha la sua collocazione ben precisa, sa bene quelle che sono le sue caratteristiche anche se ogni tanto si fa trascinare in altre cose. Ne abbiamo parlato anche personalmente, sa cosa voglio da lui, in queste partite è stato pressoché perfetto, per cui mi aspetto un'altra grossa prestazione"
Come ha trovato McKennie? Cosa lo rende così prezioso?
"È una persona forte e questo rende il calciatore forte. Ha questa disponibilità, questo modo di venirti incontro che sembra ti dica 'tu chiedimi e io eseguo'. Si vede che la paura l'ha affrontata da piccolo, perché per diventare coraggiosi bisogna affrontare le cose che ti fanno paure. Inventa giocate che a prima vista non fanno parte delle sue qualità, invece ci prova lo stesso. Lo metti quinto a destra e poi lo sposti braccetto e non si lamenta, è perfetto per un allenatore"
È una partita che sente più delle altre? C'è una favorita considerando gli infortuni?
"Sono stati due anni in cui io e il Napoli ci siamo resi felici a vicenda. È stata un'emozione tremenda, soprattutto nella stagione dello scudetto, e secondo me le belle storie hanno un potere di immortalità, quindi rimarrà così per sempre. Poi ho vissuto altre situazioni importanti come alla Roma, all'Inter e oggi sono loro avversario, cosa sarò domani non lo so. Mi voglio portare dietro tutte le belle persone che ho incontrato in queste esperienze. Favoriti? Non lo so, non parto con questi ragionamenti. A loro manca qualcosa a centrocampo, a noi qualcosa in difesa, di conseguenza bisogna andare comunque a cercare di vincere la partita. Loro hanno sicuramente un passato che gli consente di avere delle certezze, noi siamo alla ricerca di queste certezze"
Può essere questa la partita per vedere Yildiz centravanti? O meritano la fiducia uno tra David e Openda?
"Per quanto riguarda la formazione preferisco darla prima ai calciatori, anche perché poi in queste partite ci si prende tutto il tempo a disposizione per creare la formazione titolare. Mi sembra di saperla, ma alcune volte l'ho cambiata alla fine... "
È un caso che David abbia fatto la miglior prestazione dopo le sue dichiarazioni?
"Penso dipenda sempre da quello che sono i ritmi e quello che vuoi andare ad acchiappare personalmente. Lui è un ragazzo intelligente, bravo, ha una fisicità forte e penso ci sia questo autostimolarsi di voler far vedere cosa sai fare. Si porta dietro dei numeri, per cui la percepisco questa reazione ed è una cosa corretta che deve fare"
A Napoli ha regalato qualcosa di diverso nell'anno dello scudetto. Questa Juve può avvicinarsi a quel Napoli?
"Mi rifaccio alle parole di John Elkann che ha detto che tutti fanno riferimento a quella che è stata la storia della Juve, ma non sanno che storia avrà in futuro. Al fianco di una società del genere c'è possibilità di arrivare dove tutti i tifosi sognano di arrivare, chiaro che ci sono dei passaggi fondamentali, poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza. Il percorso è diluito nel tempo"
Koopmeiners sta acquisendo una consapevolezza che non avevamo visto alla Juve. Quanto può crescere e portare valore alla Juve?
"È un calciatore elegante, geniale, estroso. Sa fare più cose, ha personalità, per cui mi aspetto che ci sia sempre lo step successivo. Perché deve essere così, il campo è talmente grande che ti permette di far vedere cose nuove a chi ti vuole bene. E io gli voglio bene"
Il suo rapporto con Conte?
"Ci siamo incontrati molte volte in giro, una volta si è anche giocato un'amichevole. È un allenatore bravo, lo ha fatto vedere, come persona non ho la possibilità di dire niente perché non lo frequento, per il resto vado su quello che vedo in campo e lui è un allenatore top"
Può essere considerato un esame di maturità?
"Sì, è un esame dove dobbiamo farci trovare pronti. Sappiamo che è una partita difficile, perché andiamo a giocare contro i campioni d'Italia e sappiamo quale sia la sua forza, al di là del precedente campionato, perché lo stanno facendo vedere anche quest'anno. Se si ha l'ambizione di fare passi avanti è quello con cui ci dobbiamo confrontare"
Quanto può definire le ambizioni stagionali della Juve la partita di domani?
"Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Ci sono partite che valgono tre punti e rimangono lì, ci sono partite che rimangono nella storia per sempre. Questa è una di quelle partite che può dire molto sul futuro del nostro campionato. Per cui gli dedicheremo tutta la forza che abbiamo"
Quanto è importante arrivare a una partita come quella di domani con 3 vittorie consecutive alle spalle?
"La maglia della Juventus è stata vissuta per questo, per vincere le partite. Non viviamo un periodo bellissimo ma questo deve essere il nostro status normale. Dobbiamo essere anime di quelle libere, senza dover andare a cercare supporto da qualche parte per dimostrare quello che deve essere il nostro futuro. L'importante che in allenamento si acchiappano cose nuove, questo è fondamentale"
