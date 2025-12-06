Spalletti: "Napoli dirà molto sul nostro futuro"

È una partita che sente più delle altre? C'è una favorita considerando gli infortuni?

"Sono stati due anni in cui io e il Napoli ci siamo resi felici a vicenda. È stata un'emozione tremenda, soprattutto nella stagione dello scudetto, e secondo me le belle storie hanno un potere di immortalità, quindi rimarrà così per sempre. Poi ho vissuto altre situazioni importanti come alla Roma, all'Inter e oggi sono loro avversario, cosa sarò domani non lo so. Mi voglio portare dietro tutte le belle persone che ho incontrato in queste esperienze. Favoriti? Non lo so, non parto con questi ragionamenti. A loro manca qualcosa a centrocampo, a noi qualcosa in difesa, di conseguenza bisogna andare comunque a cercare di vincere la partita. Loro hanno sicuramente un passato che gli consente di avere delle certezze, noi siamo alla ricerca di queste certezze"