La 15^ giornata di Premier è iniziata con il ko dell'Arsenal nei minuti di recupero sul campo dell'Aston Villa. Ne approfitta il City che batte il Sunderland e si riavvicina al primo posto: ora Guardiola è a -2 dai Gunners. Il Chelsea non va oltre lo 0-0 a Bournemouth, vincono Everton, Newcastle e Tottenham. Ora il Liverpool impegnato a Leeds su Sky Sport Calcio. Domani altri due partite, lunedì Monday Night con lo United in casa dei Wolves. Sempre tutto live su Sky Sport. Qui gol, risultati e highlights
Premier League, 15^ giornata: i risultati di oggi
- ASTON VILLA-ARSENAL 2-1
36' Cash (AS), 52' Trossard (AR) 90+5' Buendia (AS)
- BOURNEMOUTH-CHELSEA 0-0
- EVERTON-NOTTINGHAM FOREST 3-0
2' aut. Milenkovic, 45+3' Barry, 80' Dewsbury-Hall
- MANCHESTER CITY-SUNDERLAND 3-0
31' Dias, 35' Gvardiol, 65' Foden
- NEWCASTLE-BURNLEY 2-1
31' Guimaraes (N), 45+8' Gordon (N), 90+4' Flemming (S)
- TOTTENHAM-BRENTFORD 2-0
25' Richarlison, 43' Simons
- LEEDS-LIVERPOOL alle 18.30
Premier, 15^ giornata: le altre partite in programma
- BRIGHTON-WEST HAM domani alle 15
- FULHAM-CRYSTAL PALACE domani alle 17.30
- WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED lunedì alle 21
Premier League, la classifica 2025/2026
Nella prima sfida della 15^ giornata di Premier League l'Aston Villa batte l'Arsenal al 95' e si porta a -3 dai Gunners. Anche il City approfitta del ko della squadra di Arteta: Guardiola ora è a 31 punti, a meno due dalla vetta. In attesa delle altre partite del turno, ecco la classifica aggiornata PREMIER, 15^ GIORNATA: GOL E HIGHLIGHTS