Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, risultati e highlights della 15^ giornata

Premier League

La 15^ giornata di Premier è iniziata con il ko dell'Arsenal nei minuti di recupero sul campo dell'Aston Villa. Ne approfitta il City che batte il Sunderland e si riavvicina al primo posto: ora Guardiola è a -2 dai Gunners. Il Chelsea non va oltre lo 0-0 a Bournemouth, vincono Everton, Newcastle e Tottenham. Ora il Liverpool impegnato a Leeds su Sky Sport Calcio. Domani altri due partite, lunedì Monday Night con lo United in casa dei Wolves. Sempre tutto live su Sky Sport. Qui gol, risultati e highlights

CLASSIFICA

Premier League, 15^ giornata: i risultati di oggi

Premier, 15^ giornata: le altre partite in programma 

  • BRIGHTON-WEST HAM domani alle 15
    LIVE su Sky Sport 257
  • FULHAM-CRYSTAL PALACE domani alle 17.30
    LIVE su Sky Sport Mix
  • WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED lunedì alle 21
    LIVE su Sky Sport Arena
FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Premier League

Premier League, la classifica 2025/2026

Nella prima sfida della 15^ giornata di Premier League l'Aston Villa batte l'Arsenal al 95' e si porta a -3 dai Gunners. Anche il City approfitta del ko della squadra di Arteta: Guardiola ora è a 31 punti, a meno due dalla vetta. In attesa delle altre partite del turno, ecco la classifica aggiornata PREMIER, 15^ GIORNATA: GOL E HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Tris del City, pari del Chelsea a Bournemouth

Premier League

La 15^ giornata di Premier è iniziata con il ko dell'Arsenal nei minuti di recupero sul campo...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 15^ giornata di Premier League e in Ligue 1. In Bundesliga si disputa, invece, la...

Arsenal torna al successo. Chelsea cade a Leeds

Premier League

Nella 14^ giornata di Premier League la capolista Arsenal torna al successo contro il Brentford....

Premier League e Coppa di Germania: il programma

Premier League

Prosegue su Sky il turno infrasettimanale della Premier League (la 14^ giornata) ma anche la...

Premier League e Coppa di Germania: il programma

GUIDA TV

Da questa sera, martedì 2 dicembre, inizia il turno infrasettimanale in Inghilterra (la 14^...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE