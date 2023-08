Fiorentina-Rapid Vienna, la doppia sfida è su Sky

La doppia sfida che vedrà protagonista la Fiorentina nei preliminari di Conference League contro il Rapid Vienna sarà visibile sui canali Sky Sport. Giovedì 24 agosto infatti tocca alla Fiorentina di Vincenzo Italiano cercare un pass per la UEFA Europa Conference League . I viola scenderanno in campo alle 19 in Austria per sfidare il Rapid Vienna. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, in pay per view su Sky Sport 251, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. La prossima settimana potrete seguire invece la sfida di ritorno prevista al 'Franchi', in programma giovedì 31 agosto alle ore 20.

Playoff Champions League, le sfide in programma martedì 22 e mercoledì 23

Martedì alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon per il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League: Rangers-PSV (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), Royal Antwerp-AEK Atene (Sky Sport 252 e in streaming su NOW) e Rakow-Copenaghen (Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Braga-Panathinaikos (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e di Maccabi Haifa-Young Boys (Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Sempre alle 21 anche Molde-Galatasaray: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.