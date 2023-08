C'è soprattutto la consapevolezza di poterla ribaltare al ritorno (giovedì 31 agosto alle 20, in diretta su Sky), nelle parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro il Rapid Vienna nell'andata degli spareggi per accedere ai gironi: "E' il primo tempo che ci ha fatto perdere la partita, ma sono fiducioso perché ho visto come abbiamo reagito nel secondo. Sono convinto che a Firenze, davanti al nostro pubblico, possiamo fare molto meglio", le parole dell'allenatore viola.

"Due punte? Ho pensato al ritorno"

Italiano ha poi spiegato come ha pensato di gestire tatticamente la gara, considerando i 180 minuti complessivi: "Schierare le due punte? Al ritorno vedremo se ci sarà da provare il tutto per tutto, ma oggi non c'erano i presupposti per andare all'arrembaggio e rischiare di subire un altro gol. C'era un'altra gara a cui pensare, l'equilibrio è stato il mio primo pensiero".