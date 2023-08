Fiorentina-R. Vienna 0-0 LIVE: Nzola vicino al gol

Nessun gol finora, ma tante occasioni da entrambe le parti. Ha iniziato meglio il Rapid, colpendo la traversa con Mayulu in apertura e andando vicino al gol in altre due circostanze con Grull, decisivo su rigore all'andata. Con il passare dei minuti la Fiorentina è salita di livello e con una doppia occasione per Nzola ha sfiorato il vantaggio. Senza esito positivo i pericolosi tiri di Nico Gonzalez e Kouamé