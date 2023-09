Calendario prima giornata Conference League

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre al via la fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2023/2024. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. Tre le squadre italiane iscritte alla Conference League c'è la Fiorentina, impegnata in casa dei belgi del Genk alle ore 18.45. Ad anticipare l’inizio di questa prima fase, la sfida di Conference League tra i francesi del Lille e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, in programma mercoledì 20 settembre (ore 16.30 live su Sky Sport 253 e NOW).

Gli studi Sky

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

