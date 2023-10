Italiano: "60' regalati, poi abbiamo messo furore"

L'allenatore della Fiorentina analizza con lucidità il pari maturato in rimonta contro il Ferencvaros: "Il primo tempo glielo abbiamo regalato totalmente, poi siamo venuti fuori. Nel secondo tempo abbiamo giocato con furore e abbiamo tentato il tutto per tutto anche rischiando qualcosa" FIORENTINA-FERENCVAROS 2-2, GOL E HIGHLIGHTS

Un Vincenzo Italiano soddisfatto a metà dopo il pareggio casalingo, arrivato in rimonta contro il Ferencvaros. Una Fiorentina decisamente sottotono nel primo tempo: "Non riesco a capire il primo tempo che abbiamo giocato. Gliel’abbiamo regalato dall’inizio alla fine. Con un ritmo un po’ più alto potevamo fare bene anche nella prima frazione - dice - Con i cambi abbiamo rimesso in piedi una partita che sembrava già persa. Abbiamo avuto una grande reazione e i ragazzi non ci stavano con quel risultato. Gli ultimi venti minuti potevamo anche vincerla. Ci teniamo questo punto, nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto molto bene".

"Nel secondo tempo abbiamo giocato con furore" Va, tuttavia, sottolineata la grande reazione della squadra: "Subentra sempre l'aspetto psicologico. Devi andare più forte di prima, l'avversario si abbassa e tu cerchi ci creare situazioni - dice ancora - Il calo è una questione solo ed esclusivamente mentale. Nel secondo tempo abbiamo messo del furore per ribaltare la partita. Abbiamo perso tanti contrasti all'inizio. Loro sono stati bravi fino al sessantesimo poi siamo usciti fuori noi". Quanto ai due gol subiti: "Gli abbiamo concesso non tantissimo nel primo tempo. Solo certe situazioni in cui abbiamo palleggiato male. Loro a campo aperto sono forti e in Europa questi avversari sono temibili. Nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina concedendo anche. Siamo rimasti in partita ma ci può stare allungare le maglie per tentare il tutto per tutto. Questa sera ci siamo riusciti".