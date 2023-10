Conference League, giovedì 26 ottobre, la terza giornata della fase a gironi. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea. Una la squadra italiana in campo, la Fiorentina. Studi pre e post partita condotti da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo

Giovedì 26 ottobre, si giocano gli incontri della terza giornata della fase a gironi di Conference League. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. In Conference League scende in campo, alle 21.00, la Fiorentina che al Franchi se le vedrà con i serbi del Cukaricki.