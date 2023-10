In attesa di essere sentito a Torino sul caso delle scommesse illegali, Zaniolo gioca poco più di venti minuti (entrato al 69') nel match vinto dall'Aston Villa per 4-1 ad Alkmaar. Successo anche per il Lille, cinquine per Gent e Molde. La Fiorentina ne fa sei, Genk-Ferencvaros 0-0. 6-0 dell'Eintracht con l'Helsinki. Tutti i risultati della terza giornata della fase a gironi di Conference League

