Italiano: "Voglio il primo posto, niente calcoli"

Le parole dell'allenatore della viola, già certa di superare il turno, alla vigilia dell'ultima sfida del girone contro gli ungheresi: "Arrivare primi è importante, servirà la massima attenzione contro un avversario forte. Le assenze? Ci mancano giocatori importanti, ma la rosa è profonda. Le voci di biscotto mi da fastidio, dobbiamo onorare questo impegno"

Non perdere per chiudere il girone al primo posto e raggiungere gli ottavi di finale di Conference League. È questo l'obiettivo della Fiorentina in vista del match contro il Ferencvaros, in programma giovedì alle 18.45 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. "Avere due risultati su tre è un merito, arrivare primi è importante" ha spiegato a Sky Sport l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Avere due risultati su tre è un vantaggio o non bisogna fare calcoli? "Ci siamo guadagnati la possibilità di avere questa doppia chance, anche se l'avversario vorrà spingere forte con il clima che c'è in questo stadio. Dobbiamo prepararci. Abbiamo passato il turno, ma arrivare primi è importante. Servirà la massima attenzione contro un avversario forte che all'andata ci ha messo in difficoltà". Sono assenti Bonaventura, Arthur Sottil. A che punto della crescita è la Fiorentina e cosa può dimostrare la partita di domani? "Le assenze confermano che giocando partite ravvicinate è difficile recuperare. A parte Biraghi squalificato, gli altri tre sono reduci da acciacchi vari. Non si può rischiare perché abbiamo ancora tanti impegni e partite importanti. Mancheranno giocatori importanti e di personalità, ma abbiamo una rosa ampia e profonda. Sarà un altro test per capire a che punto siamo nella nostra crescita. Servirà personalità per arrivare primi in tutti i modi". Basta un punto a entrambe per il primo e il secondo posto. Le da fastidio che si parli di biscotto? "Certo perché siamo professionisti che dobbiamo cercare di onorare al massimo questo impegno. Avere due risultati su tre a disposizione è un merito, sarà più dura per gli avversari. Il Ferencvaros sono convinto che andrà forte per cercare di ottenere il massimo".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Conference League Nico dal 1': probabili di Ferencvaros-Fiorentina Italiano deve rinunciare a Jack Bonaventura per via di una contusione al piede. Restano fuori anche Arthur e Sottil per noie muscolari, squalificato invece Biraghi. Ci sarà Christensen in porta, Parisi a sinistra in difesa con Milenkovic che riprende il posto da titolare dopo la panchina di Roma. A centrocampo Mandragora e Lopez. Barak sulla trequarti, davanti rientrano Gonzalez e Beltran. Ai viola basta il pari contro la squadra di Stankovic per il primo posto Portiere: CHRISTENSEN Terzino destro: KAYODE Difensore centrale: MILENKOVIC

"Nico Gonzalez al top, spero sia protagonista" Tra gli undici titolari di Budapest ci sarà Nico Gonzalez. L'argentino, che ha giocato solo 18 minuti con la Roma dopo la panchina con la Salernitana e il forfait in Coppa Italia contro il Parma, adesso è pienamente recuperato come spiegato da Italiano in conferenza stampa: "Nico sta bene, ha recuperato e secondo me la gestione è stata corretta. Ogni volta che c'è un sovraccarico si rischia di farsi male e star fuori diverse partite. Allora meglio subentrare o fare mezz'ora contro una squadra più stanca, sfruttando le sue caratteristiche. Questa è stata la gestione fatta con Nico che adesso sta bene ed è a pieno regime. Quando sta bene e può dare il 100% diventa un valore aggiunto per noi. Forzare la mano non è la nostra filosofia, domani sarà al top e spero possa essere protagonista". leggi anche Nico dal 1': probabili di Ferencvaros-Fiorentina

Ranieri: "A Budapest per vincere" Come Italiano, anche Luca Ranieri pensa soltanto alla vittoria nella sfida di Budapest. "Siamo felici di essere in Europa, vogliamo andare avanti e migliorarci in campionato" ha detto il difensore a Sky Sport. Cosa temi di più? "Siamo venuti qui per vincere e far nostra la partita. All'andata, nel primo tempo, loro sono stati bravi e ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo stati molli, domani non accadrà". A livello difensivo a che punto è la vostra crescita? "Si può sempre migliorare, partita dopo partita analizziamo gli episodi. Penso che siamo a buon punto. Stiamo migliorando, anche con Roma e Salernitana abbiamo fatto un'ottima partita". Essere riconosciuti come una squadra da battere quanto ti inorgoglisce? "Giocare ogni tre giorni è la cosa più bella del mondo. Siamo felici di essere in Europa, vogliamo andare avanti e migliorarci in campionato. Non vediamo l'ora di giocare le partite e dare il massimo".