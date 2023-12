Sospiro di sollievo per Italiano. La trasferta in Ungheria della Fiorentina non si era messa benissimo, ma un gol di Ranieri ha dato pareggio, primato e ottavi di finale: " L'obiettivo è stato centrato, siamo stati bravi a reagire allo svantaggio. Il girone non era facile e rispetto all'anno scorso facciamo un passo avanti, avremmo intasato di più il calendario con altre due partite. Questo dimostra che stiamo crescendo", ha detto l'allenatore viola ai microfoni di Sky Sport.

"Stiramento al bicipite per Nico, spero non sia troppo grave"

Le attenzioni però sono rivolte anche alle condizioni di Nico Gonzalez, uscito al 17' per un infortunio muscolare in barella. "Nico ha pagato quegli otto giorni a parte in cui non ha potuto spingere ed è calato di condizione, a Roma lo abbiamo tutelato e oggi si sentiva bene, doveva giocare per riprendere il minutaggio. Penso che si sia stirato al bicipite, mi auguro non sia nulla di grave". Prima di ipotetici rinforzi dal mercato, Italiano vuole segnali dai giocatori già in rosa: "Sottil si è ripreso, abbiamo cinque esterni e da qui all'inizio del mercato spero che loro riescano a migliorare e a essere più incisivi. Credo che i ragazzi abbiano qualità e talento per fare meglio in zona gol. Anche quando è mancato Nico, la squadra ha sempre giocato come si deve, ma a qualcuno manca la sua scaltrezza e freddezza in area. Mi auguro di avere segnali anche da altri giocatori". Nel frattempo, in vista del campionato, Italiano si augura qualche recupero importante: "Arthur ha un problema all'adduttore, Bonaventura ha accusato una botta e mi auguro di recuperarli per il Verona visto che oggi sono rimasti a Firenze".