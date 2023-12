La Fiorentina guida il girone, è già qualificata ma potrebbe andare direttamente agli ottavi di finale. Infatti la squadra di Italiano avrà due risultati su tre a disposizione nella trasferta contro il Ferencvaros che con due punti in meno è costretto a vincere per aggiudicarsi il raggruppamento

Due pareggi per 2-2, poi la doppia vittoria contro il Cukaricki che hanno raddrizzato la classifica viola e il successo con il Genk che ha sancito il passaggio della fase a gironi. La squadra di Italiano si presenta agli ultimi 90 minuti del girone da capolista, a quota 11 punti, con il Ferencvaros alle spalle a 9. Saranno proprio gli ungheresi l'ultimo ostacolo da superare in vista della qualificazione diretta agli ottavi di finale (senza passare dagli spareggi con le terze di Europa League). Infatti alla Fiorentina basterà non perdere per mantenere il vantaggio sui ragazzi di Stankovic.

Le combinazioni

Una e una sola combinazione, come fosse una finale, ma con un vantaggio non indifferente. La Fiorentina giocherà stasera in Ungheria contro il Ferencvaros con due risultati su tre a disposizione. Con la differenza di +2 in favore dei viola (già qualificati), le due formazioni non potranno finire a pari punti. Solo la vittoria consentirebbe al Ferencvaros di sopravanzare la Viola (eventuale 12 vs 11), qualsiasi altro punteggio lascerebbe davanti la squadra di Italiano.