A Nyon vengono stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League: quale squadra toccherà alla Fiorentina? Ecco tutte le info necessarie.

Ci siamo: oggi veranno sorteggiati gli ottavi di finale di Conference League. Dopo gli spareggi che hanno decretato le ultime 8 qualificate, è tempo di stabilire quali saranno i prossimi accoppiamenti. Spettatrice interessata all'urna di Nyon la Fiorentina (finalista lo scorso) che si era già guadagnata l'accesso alla fase a eliminazione diretta dopo aver vinto il proprio il girone, con 12 punti davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando ci sarà il sorteggio? Il sorteggio si terrà venerdì 23 febbraio alle 13. La sede sarà la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Come seguire il sorteggio su Sky e NOW La diretta del sorteggio di venerdì 23 febbraio alle ore 13 è su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Conduce Leo Di Bello, in studio Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon Francesco Cosatti.

Come funziona il sorteggio: le regole Sono sedici le squadre presenti nell'urna di Nyon, le otto vincitrici dei gironi di Conference League (cioè le teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (cioè le non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Una sola la limitazione: nessuna squadra potrà affrontare una squadra della stessa federazione nazionale.

Le teste di serie (vincitrici dei gironi di Conference League) FIORENTINA (Italia)

(Italia) Lille (Francia)

(Francia) Maccabi Tel Aviv (Israele)

(Israele) Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

(Repubblica Ceca) Bruges (Belgio)

(Belgio) Aston Villa (Inghilterra)

(Inghilterra) Paok Salonicco (Grecia)

(Grecia) Fenerbahce (Turchia) Le non teste di serie (vincitrici degli spareggi di Conference League) Maccabi Haifa (Israele)

(Israele) Ajax (Olanda)

(Olanda) Dinamo Zagabria (Croazia)

(Croazia) Servette (Svizzera)

(Svizzera) Olympiacos (Grecia)

(Grecia) Union Saint-Gilloise (Belgio)

(Belgio) Molde (Norvegia)

(Norvegia) Sturm Graz (Austria)

Le possibili avversarie delle italiane C'è un solo club del nostro campionato, la Fiorentina, che affronterà una delle squadre che hanno vinto gli spareggi. Ecco i possibili abbinamenti con l'altra urna. FIORENTINA: Maccabi Haifa, Ajax, Dinamo Zagabria, Servette, Olympiacos, Union Saint-Gilloise, Molde, Sturm Graz

Quando si giocano gli ottavi? Andata in programma il 7 marzo, ritorno previsto il 14 marzo. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.

Cosa succede dopo? Le vincitrici degli ottavi si qualificano ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti saranno invece fuori dall'Europa per la stagione in corso.

Il calendario fino alla finale Sorteggio ottavi : 23 febbraio 2024



: 23 febbraio 2024 Ottavi di finale : andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024

: andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024 Sorteggio quarti e semifinali : 15 marzo 2024

: 15 marzo 2024 Quarti di finale : andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024

: andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024 Semifinali : andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024

: andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024 Finale: 29 maggio 2024 alla Opap Arena di Atene, in Grecia