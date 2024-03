Il calendario degli ottavi di Conference League

Torna la Conference League, giovedì 7 marzo 2024, con le gare d’andata degli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Una l'Italiana in campo, la Fiorentina, sul neutro di Budapest, dove affronterà gli israeliani del Maccabi Haifa

