Dove vedere Lazio-Udinese

I numeri di Lazio e Udinese

L’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato (entrambe per 2-1, l’11 marzo 2024 e il 24 agosto scorso); i friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro i biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2004 e ottobre 2005. Grande equilibrio nelle ultime 10 partite tra Lazio e Udinese in campionato: tre successi per parte e quattro pareggi, dopo che nelle 10 precedenti sfide tra queste due formazioni in Serie A i biancocelesti avevano ottenuto nove vittorie (1N). L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte contro la Lazio in campionato (2V, 2N), solo una volta i friulani hanno registrato cinque match fuori casa di fila senza sconfitta contro i biancocelesti in Serie A: tra il 1961 e il 1990 (2V, 3N in quel caso). La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe di campionato (3N, 2P), contro il Monza il 9 febbraio, dopo che aveva registrato sei successi e un pareggio nelle prime sette gare interne in questa stagione di Serie A. L’Udinese ha vinto le ultime tre gare di campionato senza subire gol, i friulani non ottengono almeno quattro successi consecutivi in Serie A dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (sei in quel caso), mentre l’ultima volta che hanno registrato quattro clean sheet di fila nel torneo risale al periodo tra aprile e maggio 2012 (quella è stata anche l’ultima occasione in cui hanno abbinato quattro vittorie ad altrettanti clean sheet). L’Udinese è la squadra con la differenza più ampia in positivo tra i punti ottenuti in questo campionato rispetto a quelli guadagnati nella scorsa stagione di Serie A dopo 27 partite: +15 (39 nel 2024/25 vs 24 nel 2023/24), la Lazio è terza con +10 (50 nel 2024/25 vs 40 nel 2023/24), in mezzo a loro il Napoli (+14).