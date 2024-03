La partita tra Maccabi Haifa e Fiorentina, valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, si gioca oggi, giovedì 7 marzo alle ore 21, in campo neutro a Budapest. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol con Alessandro Sugoni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Inoltre su Sky e NOW tutte le partite live , grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

I numeri di Maccabi Haifa e Fiorentina

Questo sarà il primo incontro non amichevole tra il Maccabi Haifa e la Fiorentina in una competizione europea, nonché la prima volta che i viola affrontano un avversario israeliano. Il Maccabi Haifa ha raggiunto gli ottavi di finale in una grande competizione europea per la quarta volta nella sua storia e per la prima volta dalla Coppa UEFA 2006-07, quando fu eliminato dall'Espanyol. Il Maccabi Haifa è imbattuto nelle ultime quattro partite giocate in Europa Conference League (2 vittorie, 2 pari) e, escludendo le qualificazioni, in una grande competizione europea non fa registrare più partite consecutive senza sconfitta dal periodo tra novembre 2006 e marzo 2007 (cinque in quel caso, 2 vittorie e 3 pareggi). La Fiorentina è imbattuta nelle ultime nove trasferte giocate in Europa Conference League (7 vittorie, 2 pareggi, escludendo le finali), comprese quattro vittorie su quattro partite della fase a eliminazione diretta, in trasferta. La Fiorentina ha pareggiato l’ultima partita giocata in trasferta in questa Europa Conference League (1-1 contro il Ferencváros in data 14 dicembre 2023) e, escludendo le fasi di qualificazione, potrebbe impattare due gare consecutive lontano dal Franchi, in competizioni europee , per la prima volta dal 2008 (segni ‘X’ contro Glasgow Rangers e Lione). La curiosità: Luca Ranieri è il miglior marcatore della Fiorentina in Conference League in questa stagione (tre gol, escluse le qualificazioni), e ognuna di queste tre reti è arrivata da corner