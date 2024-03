Tutto su Fiorentina-Viktoria: date e calendario

Passa dalla Repubblica Ceca il cammino in Conference League della Fiorentina . Dopo aver eliminato il Maccabi Haifa, la viola sarà impegnata contro i cechi del Viktoria Plzen. Un sorteggio che sorride alla squadra di Vincenzo Italiano che, in caso di qualificazione in semifinale, affronterebbe o il Club Brugge o il Paok Salonicco. Prima, però, c'è da battere il Viktoria Plzen, ancora imbattuto in Europa nel corso di questa stagione.

L'avversario: il Viktoria Plzen

Sarà un confronto inedito quello tra Fiorentina e Viktoria Plzen che non si sono mai affrontate nella loro storia. I cechi, terzi in campionato, hanno raggiunto i quarti di finale eliminando gli svizzeri del Servette ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei 210 minuti. Allenato da Miroslav Koubek, il Viktoria Plzen ha una striscia aperta di 15 risultati utili consecutivi. L'ultimo ko risale al 12 novembre 2023 in campionato contro lo Slovacko (1-4), mentre in Europa è imbattuto dal 1° novembre 2022 contro il Barcellona in Champions League. La Fiorentina ha giocato nella sua storia 15 partite contro formazioni ceche: il bilancio è di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente della viola in Repubblica Ceca risale all'Europa League 2016-17 contro lo Slovan Liberec nella fase a gironi (3-1 in trasferta e 3-0 in casa).