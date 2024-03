A Nyon si svelano i quarti di finale di Conference League, sorteggio che stabilirà anche il quadro delle semifinali. In corsa c'è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Diretta alle 14 su Sky Sport 24 e anche in streaming su NOW e su skysport.it

Come seguire il sorteggio su Sky e NOW

La diretta del sorteggio di venerdì 15 marzo alle ore 14 è su Sky Sport 24 e in streaming su NOW con la conduzione di Leo Di Bello in compagnia di Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon Francesco Cosatti. Il sorteggio sarà visibile in streaming anche su skysport.it.