Non è arrivata la vittoria e ci sono state poche occasioni, ma Vincenzo Italiano non ha accolto male il pareggio della Fiorentina sul campo del Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di finale di Conference League: "L'obiettivo nelle gare all'andata in trasferta è ottenere un risultato positivo, che dia un senso alla sfida di ritorno. Sotto questo punto di vista ci siamo riusciti, davanti non avevamo una squadra di sprovveduti. Sapevamo che erano molto bravi a non concedere spazi, in alcune occasioni potevamo essere più pericolosi, ma si gioca in 180 minuti. Potevamo riempire di più l'area, ma nel momento in cui si mandano tanti uomini avanti, è facile prestare il fianco a ripartenze. Non volevamo subire gol, sarebbe stato pericoloso con questa squadra e siamo stati bravi a non concedere nulla".