Attorno al 65' di Viktoria Plzen-Fiorentina, sono piovuti in campo dei fumogeni dal settore dello stadio occupato dal pubblico viola. Sono stati gli stessi giocatori di Italiano, da Nico Gonzalez a Dodò passando per capitan Biraghi, a spostarli dal terreno di gioco e a calmare la prorpia tifoseria. Dopo qualche minuto, il gioco è ripartito senza problemi

In una partita molto bloccata, sono stati i tifosi della Fiorentina a rompere la monotonia alla Doosan Arena di Plzen, seppur uscendo un po' fuori dalle righe. Durante il secondo tempo della sfida tra Viktoria e Fiorentina, attorno al 65° minuto i tifosi viola, sistemati alle spalle della porta difesa in quel momento da Terracciano, hanno iniziato a lanciare due, tre fumogeni in campo, costringendo l'arbitro a fermare per poco il gioco. I fumogeni sono stati poi allontanati direttamente dai giocatori ospiti, Nico Gonzalez, Dodò e Biraghi, che hanno subito calmato i propri tifosi. Il gioco è poi ripreso senza problemi fino al triplice fischio.