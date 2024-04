Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen

La partita tra Fiorentina e Viktoria Plzen, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, si gioca giovedì 18 aprile alle 18.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Silvia Vallini. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18.00 , studio pre partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20.00 per seguire il post partita. Appuntamento inoltre con Diretta Gol le alle 18.45 e 21 per seguire tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251 e NOW.

I numeri di Fiorentina e Viktoria Plzen

Il prossimo sarà il secondo incontro tra Fiorentina e Viktoria Plzen in competizioni europee, dopo il pareggio per 0-0 della settimana scorsa nel match di andata in Repubblica Ceca. La Fiorentina è imbattuta in questa Conference League in questa stagione (4 vittorie, 5 pareggi ma dopo non aver segnato all'andata contro il Viktoria Plzen (0-0) ha messo fine alla striscia record del club di partite con almeno una rete realizzata nelle principali competizioni europee (21 match di fila). La Fiorentina ha vinto tutte e cinque le partite giocate in casa contro squadre ceche in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 11-2. La prossima sarà la prima sfida contro queste avversarie dalla vittoria per 3-0 contro lo Slovan Liberec nell’Europa League 2016-17. Il Viktoria Plzen ha perso quattro delle sue cinque partite in trasferta contro squadre italiane in tutte le competizioni europee con un punteggio complessivo di 15-1. Fa eccezione la vittoria per 3-0 a Napoli nell'unica partita disputata in Italia nelle fasi a eliminazione diretta (ottavi di finale dell’Europa League 2012-13). Compresi i preliminari, il Viktoria Plzen è imbattuto nelle 15 partite disputate in Europa Conference League in questa stagione (11 vittorie, 4 pari), nelle quali ha subito solo tre gol.Il Viktoria Plzen ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sue ultime sette partite di Conference League: solo due squadre non hanno subito gol in più match di fila nelle principali competizioni europee: l'Ajax nella Coppa delle Coppe 1987-88 (nove) e l'Arsenal nella Champions League 2005-06 (10). Ciascuna delle ultime tre partite del Viktoria Plzen in Conference League è terminata con un pareggio, con la squadra ceca che ha tentato solo tre tiri e ha registrato solo cinque tocchi nell'area avversaria nella partita di andata contro la Fiorentina. Il Viktoria Plzen ha segnato solo un gol nel primo tempo delle partite disputate in questa Conference League, realizzando i restanti otto tutti nella ripresa, tuttavia, i cechi non hanno incassato alcuna rete nei primi 45 minuti nel torneo in corso.