Succede a un quarto d’ora dalla fine, con l’Argentina avanti 4-1 e i tifosi già in festa: il portiere della Seleccion riceve un retropassaggio e, facendosi beffe degli avversari, si esibisce in un prolungato palleggio che manda in estasi il pubblico di casa ma fa arrabbiare il Ct Scaloni

Ormai lo conosciamo, il “Dibu” Martinez ci ha abituato a comportamenti discutibili fin dal Mondiale vinto con l’Argentina, quando esultò in modo discutibile esibendo il premio ricevuto come miglior portiere del torneo. Questa volta la “provocazione” arriva in campo e si limita a uno sberleffo nei confronti degli avversari, che guarda caso sono gli avversari di sempre, i brasiliani. Nella super sfida di qualificazioni Mondiali infatti (quando mancavano circa 15’ alla fine e l’Argentina conduceva già 4-1) Martinez si è preso gioco di Vinicius e compagni con un palleggio prolungato molto… “brasiliano”: ricevuto un retropassaggio, con l'Argentina che faceva girare il pallone tra gli olè del pubblico, anziché controllare palla e decidere come giocarla, se l’è alzata, ci ha palleggiato un po’, l’ha riaddomesticata e via con il rinvio. Pubblico ovviamente infiammato, mentre dalla panchina, il Ct argentino Scaloni l'ha ammonito facendo segno di "no" con il dito.