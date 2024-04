" La semifinale era l'obiettivo che avevamo per stasera ", esordisce così Vincenzo Italiano al termine del ritorno dei quarti di finale di Conference League vinto dalla Fiorentina 2-0 contro il Viktoria Plzen. Non può che essere soddisfatto l'allenatore viola, che ha commentato il match su Sky Sport: " Abbiamo gestito in maniera intelligente la gara di andata e ci siamo giocati tutto al ritorno , aggredendo benissimo la partita creando molte occasioni da gol. Credevo fosse stregata anche questa partita, ma poi siamo riusciti a fare gol e sfruttare l'uomo in più. Siamo felicissimi, abbiamo raggiunto per il secondo anno di fila la semifinale e proveremo anche quest'anno a centrare la finale" .

Un successo importante per il prosieguo della stagione della Fiorentina: " Questa vittoria ci dà morale - prosegue Italiano. Abbiamo preparato andata e ritorno in due modi diversi: temevo tantissimo il Plzen fuori casa perché non prendono gol ed è difficile segnargli. Ho visto i ragazzi felici e questo ripaga gli sforzi che facciamo . Giochiamo ogni 3 giorni, la fatica inizia a farsi sentire, perdiamo per strada giocatori importanti come Bonaventura... ma l'importante è che l'obiettivo è stato raggiunto. Vogliamo dedicare con tutto il cuore questa vittoria alla famiglia Barone che oggi era presente sugli spalti del 'Franchi'".

"Dovremo preparare bene le semifinali"

Italiano poi commenta la prova dei singoli: "Mi dispiace che Belotti non sia riuscito a segnare, era in dubbio per un problemino al quadricipite. In mattinata l'ho chiamato in camera e gli ho detto che poteva riposare, invece ha stretto i denti e ha lottato come sempre. Purtroppo non è riuscito a buttarla dentro, il portiere gli ha fatto una parata incredibile, ma si procura sempre occasioni. All'inizio dei supplementari ho tolto un centrocampista e aggiunto un difensore, per rimanere in 3 dietro e mandare uomini davanti. Quarta è entrato bene come gli altri e quando i ragazzi si applicano così ti danno sempre una mano e la squadra ne trae beneficio". In chiusura un commento sulle semifinali: "Ci sono squadre forti, quest'anno la Conference ha alzato il livello. Ci sono formazioni di valore, giocheremo il ritorno in trasferta e ci sarà da preparare bene la doppia sfida ma intanto godiamoci questa vittoria".