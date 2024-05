Italiano LIVE: "Siamo pronti, Nzola è disponibile"

Vigilia di parole per l'allenatore dei viola, che ha introdotto la semifinale d'andata di Conference League al Franchi: "Conosciamo l'importanza della sfida, vogliamo un risultato positivo e siamo pronti a battagliare. Sarebbe straordinario proseguire. Nzola? È tornato in gruppo e sarà a disposizione". Fiorentina-Bruges è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

