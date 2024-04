La Fiorentina ha sconfitto il Viktoria Plzen ai supplementari nel ritorno dei quarti di Conference League, conquistando per il secondo anno consecutivo la semifinale. La squadra di Italiano affronterà i belgi del Club Bruges, che hanno avuto la meglio del Paok Salonicco. L'andata si disputerà al Franchi di Firenze il 2 maggio alle ore 21, mentre il ritorno (in programma al Jan Breydel Stadium) non si disputerà come da calendario giovedì 9 maggio, ma sarà anticipato a mercoledì 8 maggio alle ore 18.45. La motivazione è dovuta al fatto che giovedì si terrà a Bruges la Processione del Sacro Sangue 2024, un evento molto importante per la popolazione locale.

Cosa è la Processione del Sacro Sangue

Ogni anno, in occasione dell'Assunzione di Nostro Signore, la Processione del Santo Sangue attraversa il centro storico di Bruges. La Processione del Santo Sangue è nata nel 1304 come espressione di gratitudine e fede. Il tema dominante è il ricordo della sofferenza di Gesù Cristo. Le storie bibliche sono alla base della processione. Dal punto di vista tematico, la Processione del Santo Sangue è divisa in quattro parti. L'evocazione inizia con l'Antico Testamento, dalla Creazione a Rorate. Segue il Nuovo Testamento, dalla Natività a Betlemme alla Pentecoste. La terza parte racconta come la reliquia del Santo Sangue sia finita a Bruges. Nell'ultima parte, i membri della Nobile Confraternita del Santo Sangue accompagnano il santuario in cui è conservata la preziosa reliquia.

(Fonte: visitbruges.be)