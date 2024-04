La Fiorentina sogna la finale, ma occhio al Bruges

La vittoria contro il Sassuolo era quella che serviva per provare a suonare la giusta carica in vista del match di giovedì. Al Franchi arriva il Bruges, in due sfide (andata e ritorno) che potrebbero significare finale

I 5 gol al Sassuolo hanno riportato serenità e un pizzico di entusiasmo alla Fiorentina che aveva bisogno di una vittoria così per scacciare paure e malinconie. Italiano ha calibrato le scelte in vista della semifinale di conference con il Bruges facendo riposare domenica Bonaventura, Beltran, Belotti, Biraghi e parzialmente Nico Gonzalez. L'argentino ha ritrovato il gol in campionato dopo quello in Conference contro il Victoria Plzen ma chi stupisce è il suo connazionale Martinez Quarta arrivato a 8 gol in stagione. Passarella nel suo ultimo anno a Firenze ne segnò 15 ma con rigori e punizioni.