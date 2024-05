Italiano: "Bravi, ma 2 gol presi un rammarico"

Soddisfatto per la vittoria ma è leggermente rammaricato per il risultato, Vincenzo Italiano che imputa alla sua Fiorentina di non aver saputo mettere più di un gol di distanza tra sé e il bruges nonostante la superiorità numerica: " Il rammarico è questo, aver subito due gol , il rigore non l'ho visto e quel secondo gol che nasce da una palla sul dischetto per Belotti che se segna fa 3-1 - dice - Abbiamo sbagliato e non abbiamo fatto sì che la partita finisse con un risultato più ampio". Un match che dopo il 2-2 del Bruges si era complicato: "Siamo stati poi bravi a vincerla, bravi anche i subentrati, anche l'atteggiamento di Nzola era positivo, al ritorno però dobbiamo fare di più".

"Il gol del 2-2? Delle volte abbassiamo la guardia e non deve accadere"

Tuttavia, la Fiorentina ha provato a portare a casa il successo in tutti i modi: "Alla fine abbiamo cercato di mettere tutti gli uomini offensivi e siamo stati premiati, quando si ha qualità e fisicità si può mettere in difficoltà chiunque, ma l'atteggiamento di Ikoné e Nzola è stato determinante - spiega ancora - Peccato perché anche nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più. Abbiamo vinto, siamo in vantaggio e andremo a Bruges a giocarci la qualificazione". Un gol, quello del momentaneo 2-2, preso per disattenzione: "Alle volte abbassiamo la guardia e poi riattacchiamo la spina e vinciamo. In occasione del 2-2, Martinez e Ranieri non percepiscono il pericolo di quella palla perché eravamo in dominio, hanno abbassato la guardia e questa è una cosa che mi dà fastidio perché potevamo andare sul 3-1 e invece abbiamo preso il 2-2". Ci sarà da certificare la finale al ritorno: "Come sarà? Immagino che se ragioniamo come nel 2-2 finisce male, lì sarà una bolgia, loro in casa hanno una marcia in più, dovremo avere la massima attenzione, lì avremo delle opportunità ma dobbiamo essere concreti e attenti. Massima disciplina con la palla e senza palla. Ci giochiamo davvero tanto".