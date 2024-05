Dove vedere Bruges-Fiorentina

I numeri di Club Brugge e Fiorentina

Brugge e Fiorentina si sono incontrati per la prima volta in una partita ufficiale nel match di andata: i Viola sono stati ripresi due volte nel punteggio, riuscendo tuttavia poi a spuntarla per 3-2. I toscani hanno tentato 31 tiri (10 in porta) contro i cinque (tre nello specchio) dei belgi. La Fiorentina ha già giocato tre partite contro squadre belghe in Conference League in questa stagione e non ha peraltro mai perso (2 vittorie, 1 pari); prima del successo per 3-2 all'andata contro il Brugge, la Viola aveva affrontato il Genk nella fase a gironi, pareggiando 2-2 in trasferta e vincendo 2-1 in casa. Il Brugge non ha vinto nessuno degli ultimi 12 incontri con avversarie italiane nelle principali competizioni europee (4 pareggi, 8 sconfitte). L'ultimo successo dei belgi contro una squadra italiana risale alla fase a gironi della Champions League del 2003-04, quando batté il Milan fuori casa (1-0). Nonostante la sconfitta all'andata, il Brugge spera di raggiungere la sua prima finale europea in 46 anni, dopo aver perso contro il Liverpool nella finale di Coppa dei Campioni del 1978 (0-1). La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra a raggiungere la finale di Conference League in due stagioni consecutive; la scorsa stagione i toscani superarono il Basilea in semifinale (1-2 in casa, 3-1 dopo i tempi supplementari in trasferta) prima di perdere contro il West Ham in finale (1-2). Il Brugge ha superato solo uno degli ultimi nove turni a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dopo aver perso la gara di andata, proprio negli ottavi di finale della Conference League di questa stagione contro il Molde (1-2 in trasferta, 3-0 in casa). La Fiorentina ha superato il turno in ognuna delle quattro fasi a eliminazione diretta della Conference League in cui hanno vinto la partita in casa. Il Brugge, incluse le qualificazioni, non ha perso nessuna delle sue otto partite casalinghe disputate in competizioni europee in questa stagione e ha vinto ognuna delle sue ultime quattro in Conference League, subendo un solo gol. Comprese le qualificazioni, la Fiorentina è attualmente imbattuta in 12 partite di fila nelle competizioni europee (11 in Conference League più una nei preliminari), striscia record nella storia del club (7 vittorie, 5 pari). L'ultima sconfitta della Fiorentina in una competizione europea risale all’agosto 2023 in trasferta contro il Rapid Vienna (0-1), nell'andata dei playoff di qualificazione alla Conference League.