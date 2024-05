Nella Fiorentina era esploso come calciatore diventando un idolo, ora la sfiderà in finale: "Cerco di stare un po' fuori da tutto questo per essere mentalmente pronto per la partita. Tutti siamo forti, tutti sappiamo giocare molto bene, ma chi è più calmo vincerà. JoJo è un soprannome rimasto, alcuni mi chiamano così anche oggi". Partita live mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW