Seconda finale consecutiva in Conference League per la squadra di Italiano, trofeo da conquistare contro l'Olympiacos. Secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza, i viola hanno già incassato finora oltre 16 milioni di euro dal percorso nella competizione. E in caso di vittoria ad Atene… Olympiacos-Fiorentina è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Appuntamento con la storia per la Fiorentina, che a distanza di un anno ci riprova ad Atene. Dopo la sconfitta contro il West Ham a Praga, la squadra di Italiano è tornata in finale di Conference League dove affronterà l'Olympiacos (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Grande attesa tra i viola e a Firenze, che vuole regalare un'altra festa tutta italiana dopo quella dell'Atalanta vincitrice in Europa League. Ma quanto vale la Conference League 2023/24 per la Fiorentina? Se n'è occupato Calcio e Finanza, sito specializzato che ha stimato i ricavi per la stagione.