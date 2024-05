Tutta l'amarezza al termine della finale: "I ragazzi hanno dato tutto, lottato e sudato. Per l'ennesima volta non meritiamo di perdere. Forse ci manca qualcosa come malizia, maturità o scaltrezza. Resto o vado via? Anche io ho un cuore e vivo di emozioni, in questo momento sono troppo deluso. Parleremo a fine stagione"

Ancora una sconfitta in finale, la terza dopo quella di Coppa Italia e sempre in Conference dello scorso anno. La Fiorentina cade anche ad Atene contro l'Olympiacos "Dispiace per i ragazzi, dispiace la seconda volta, perché anche oggi potevamo segnare per primi o pareggiarla nel finale - dice Italiano a Sky Sport, mostrando tutta la sua amarezza per il ko a quattro minuti dai rigori -. I ragazzi hanno dato tutto, lottato e sudato. Per l'ennesima volta non meritiamo di perdere". E ancora: "E' una grande delusione andare ko nella terza finale così, giocata come si deve giocare. Forse ci manca qualcosa come malizia, maturità o scaltrezza per vincere partite secche senza repliche. Ma questo è il calcio e anche questo va accettato".